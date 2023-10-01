شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح محسن يؤدي المرحلة الأخيرة من التأهيل ويخضع لفحص طبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل صلاح محسن مهاجم الأهلي أداء المرحلة الأخيرة من برنامج التأهيل الذي يخضع له في الوقت الحالي للتعافي من الإصابة بشد خفيف في العضلة الخلفية والذي تعرض له قبل مباراة سان جورج الإثيوبي الأخيرة في دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا.

ويغيب صلاح محسن عن مباراة الأهلي أمام إنبي يوم الأربعاء المقبل في نصف نهائي كأس مصر بسبب عدم الجاهزية الطبية، فيما يتحدد موقفه من مباراة الإسماعيلي بالدوري في وقت لاحق.

ويخضع صلاح محسن لفحص طبي جديد بعد مباراة إنبي يتحدد موقفه من الانتظام في التدريبات الجماعية لفريقه، ومن ثم إعلان جاهزيته للمشاركة في المباريات.

ويواصل عمرو السولية لاعب خط وسط النادى الأهلى الغياب عن فريقه فى مباراة إنبى بكأس مصر بسبب استمرار تنفيذ برنامجه التأهيلى للتعافى من تمزق العضلة الخلفية.

طلب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادى الاهلى، تقريرًا من أحمد جاب الله، رئيس الجهاز الطبي بالنادى، عن حالة عمرو السولية، لاعب خط وسط الفريق، وموعد عودته للانتظام في التدريبات الجماعية بعد الأشعة الأخيرة التي أجراها اللاعب.

ومن المقرر أن ينتظم عمرو السولية، فى التدريبات الجماعية لفريقه بعد 15 يومًا، حيث اقترب اللاعب من إنهاء برنامجه التأهيلى للتعافى من تمزق العضلة الخلفية، والذى أبعده عن مباريات المارد الأحمر منذ نهاية الموسم الماضى.

وتسببت الإصابة فى تعطيل عمرو السولية عن خوض فترة الإعداد برفقة الأهلي بشكل طبيعي، رغم قرار الجهاز الفنى باصطحاب اللاعب للنمسا لتنفيذ برنامجه التأهيلى برفقة الفريق.