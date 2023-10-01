شكرا لقرائتكم خبر عن فيوتشر يتعادل مع سينجيدا 1-1 في الشوط الأول بالكونفدرالية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حسم التعادل الإيجابى بهدف لكل فريق نتيجة الشوط الأول بين فريقى مودرن فيوتشر وسينجيدا التنزانى في اللقاء الذى يجمعهما حاليًا على استاد السلام ضمن دور الـ32 من عمر بطولة الكونفدرالية الأفريقية .

وتمكن أحمد عاطف مهاجم فريق مودرن فيوتشر من أحراز هدف التقدم لفريقه في الدقيقة 5 بينما أحراز معروف تشاكي لاعب فريق سينجيدا التنزانى هدف التعادل لفريقه في الدقيقة 28.

وسيطر لاعبو فريق مودرن فيوتشر على أحداث الشوط الأول حيث جاءت هجمات الفريق عن طريق كل من أحمد عاطف و أحمد رفعت و المغربى عبد الكبير الوادى .

ويسعى فيوتشر لتعويض خسارته بهدف دون مقابل في مباراة الذهاب من أجل حسم بطاقة التأهل إلى دور المجموعات.

وخاض فريق فيوتشر المباراة بقيادة البرتغالي ريكاردو فورموسينيو بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى: محمود جنش

دفاع: عمر كمال، خالد رضا، محمود رزق، باسم علي

وسط: غنام محمد، باباتوندي بيلو، علي زعزع، أحمد رفعت، عبد الكبير الوادي

هجوم: أحمد عاطف

ويجلس على مقاعد البدلاء .. محمود حمدي، محمد ربيعة، محمد نصير، علي الفيل، محمد فاروق، مروان محسن، ناصر ماهر، محمد محمود، أيمن الصفاقسي.