شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج مشواري يعلن عن قسائم مشتريات فئة 50 و100 جنيه تقدم مجانًا لرواد معرض "بيزنس يا شباب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن تقديم قسائم مشتريات فئة 50 جنيهًا، و100 جنيه، مجانًا لرواد معرض "بيزنس ياشباب"، وذلك عن طريق برنامج "مشواري" الذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة (الإدارة المركزية لتمكين الشباب) ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف"، وذلك غدًا الإثنين الموافق 2 أكتوبر.

وهذه القسائم مقدمة من مدربين وسفراء برنامج مشواري تطوعاً، وهذه القسائم يحصل عليها رواد معرض بيزنس ياشباب لشراء منتجات المعرض المختلفة.

ويُعد معرض "بيزنس ياشباب" أكبر معرض للمنتجات الحرفية واليدوية، والمقام تحت شعار "شباب مصر مستقبلها"، بمشاركة 150 عارضًا من شباب مراكز الشباب، والذي تنفذه الإدارة المركزية لتمكين الشباب بالتعاون مع الإدارات المركزية بالوزارة خلال الفترة من 28 سبتمبر الجاري حتى 4 أكتوبر المقبل، بإستاد القاهرة الدولي، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء.

وتستعرض وزارة الشباب والرياضة داخل المعرض منتجات شباب مراكز الشباب ومنها منتجات مصنوعة من "الجلود، الجوبلان، الخزف، الخشب، الرمل، الخوص، الكروشيه، النحاس، العرجون، خيوط الصوف والحرير والمكرمية، الفخار، الإيبوكس ، الزجاج، الشموع، البامبو، الصدف" وتتوفر للجمهور بأسعار مناسبة للجميع.