شكرا لقرائتكم خبر عن حرس الحدود يخطف نقطة من غزل المحلة بالتعادل 1/1 في دوري المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى لقاء غزل المحلة وحرس الحدود بتعادل الفريقين 1/1 في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم بافتتاح الجولة الثانية من دوري المحترفين والمقامة على استاد غزل المحلة، احرز هدف حرس الحدود محمود ممدوح في الدقيقة 42، وتعادل رجب مارو في الدقيقة 61 من عمر المباراة.

سيطر فريق غزل المحلة علي احداث المباراة، وكان الأخطر علي مدار احداث الشوط، واعتمد فريق حرس الحدود علي الهجمات المرتدة والتي اسفرت احداها عن ركلة حرة علي حدود منطقة جزاء غزل المحلة، ولولا براعة الحارس عمرو شعبان لتم ايداعها في المرمي معلنة تقدم حرس الحدود.

في المقابل نشط لاعبو غزل المحلة لحسم المباراة من شوطها الأول، وخاصة عبده يحيي وخالد الاخميمي الا ان محاولات أصحاب الأرض الهجومية لم تسفر عن اهداف، وفي الدقيقة 42 يحرز محمود ممدوح هدف التقدم لفريق حرس الحدود من رأسية رائعة بعدما حول عرضية احمد شديد قناوي باتقان داخل مرمي عمرو شعبان معلنا تقدم حرس الحدود وانتهاء الشوط الاول بهدف نظيف.

بدأ فريق غزل المحلة الشوط الثاني بضغط هجومي مكثف وتبديلات هجومية املا في احراز هدف التعادل ، وهو ما تحقق بالفعل في الدقيقة 61 من عمر المباراة بعدما نجح رجب مارو البديل في احراز هدف التعادل من متابعة لكرة داخل منطقة الجزاء يسددها من لمسة واحدة علي يمين حارس مرمي حرس الحدود معلنا تعادل الفريقين .

بدأ فريق غزل المحلة المباراة بتشكيل مكون من: عمرو شعبـان في حراسـة المرمى ، عمرو الجزار، أحمد طارق، عبد الرحمن بودي، عمـوري، بيسـو، محمد جــابـر، خالد الأخميمي، يوسف بيبـو، عبده يحيـى، أسامة خليل

فيما بدأ فريق حرس الحدود المباراة بتكشيل مكون من : محمد فوزي في حراسة المرمي ، خالد سامي، حامد الجابري، محمود ممدوح، أحمد شديد، مصطفي جمال، يحيى حامد، إبراهيم القاضي، عبد الرؤوف زيكا، جلال الشرقاوي، محمد القط.

بهذة النتيجة يرتفع رصيد المحلة عند النقطة 4 ونفس الامر بالنسبة لفريق حرس الحدود الذي وصل الي نفس الرصيد من النقاط.