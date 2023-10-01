شكرا لقرائتكم خبر عن الكاراتيه يحقق 7 ميداليات ببطولة سيرياس A بقبرص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق لاعبو منتخب الكاراتيه 7 ميداليات متنوعة في بطولة سيرياس A التي أقيمت في قبرص بواقع ذهبيتين وفضيتين وثلاث برونزيات.

جاءت الميداليتان الذهبيتان من نصيب فريقي الرجال والسيدات، فيما جاءت الميداليتين الفضيتين من نصيب زياد علي وجنى خميس، أما الميداليات البرونزية فكانت من نصيب فريق السيدات الثاني وميار زين العابدين ومريم العزبي.

وحصل على المركز الخامس زياد محمد وحبيبة موسى وعبدالرحمن عبد السلام.

أشاد محمد الدهراوي رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه بالروح القتالية التي ظهر عليها اللاعبون خلال منافسات بطولة سيرياس ايه حيث أكد أن الإنجازات تتوالى داخل جدران الاتحاد.

أضاف أن دعم الدولة المصرية ووزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي خير دافع لجميع أفراد منظومة الكاراتيه لمواصلة التألق ورفع العلم المصري عاليا في مختلف المحافل الدولية.

أشار الدهراوي إلى أن الإنجازات ستتواصل في مختلف البطولات التي سيتم المشاركة فيها وذلك بفضل حرص مجلس الادارة على تذليل كافة العقبات أمام الأجهزة الفنية واللاعبين.