شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عاطف يتقدم لفيوتشر على سينجدا في الدقيقة 4 في الكونفدرالية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحرز أحمد عاطف مهاجم فريق فيوتشر الهدف الأول لفريقه بمرمى سينجدا التنزانى في الدقيقة 4 من عمر الشوط الأول من عمر اللقاء الذى يجمع الفريقين حاليًا على ستاد السلام ضمن الجولة الـ32 من عمر بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وخاض فريق فيوتشر المباراة بقيادة البرتغالي ريكاردو فورموسينيو بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى: محمود جنش

دفاع: عمر كمال، خالد رضا، محمود رزق، باسم علي

وسط: غنام محمد، باباتوندي بيلو، علي زعزع، أحمد رفعت، عبد الكبير الوادي

هجوم: أحمد عاطف

ويجلس على مقاعد البدلاء .. محمود حمدي، محمد ربيعة، محمد نصير، علي الفيل، محمد فاروق، مروان محسن، ناصر ماهر، محمد محمود، أيمن الصفاقسي.