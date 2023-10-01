شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يخسر من الكهرباء بثنائية وديًا استعدادًا لمواجهة الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خسر فريق الإسماعيلي بقيادة إيهاب جلال من نظيره كهرباء الإسماعيلية بهدفين دون رد في اللقاء الودي الذي جمع الفريقين مساء اليوم الأحد علي ستاد الإسماعيلية.

ودفع إيهاب جلال بالبدلاء في الشوط الأول فيما استعان بفريق كامل من الناشئين خلال الشوط الثاني من الودية.

ويستعد الدراويش لمواجهة الأهلي المقرر لها مساء الأحد المقبل علي ستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثالثة لمسابقة الدوري المصري.

في سياق مختلف ، خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالإسماعيلي الذين شاركوا بصفة أساسية في لقاء الاتحاد السكندري الأخير تدريبات على الملعب الفرعي ضمن برنامج الإعداد للقاء فريق الأهلي يوم ٨ أكتوبر الجاري في قمة الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المحلي.

وخلال المران ، أدى اللاعبون تدريبات بدنية بغرض الارتقاء بالجوانب البدنية وذلك تحت إشراف أحمد سامح مخطط أحمال الفريق.

كما تطرق المران لتدريبات خططية منها التحول السريع من الجانب الدفاعي للهجومي فضلا عن سبل التمرير في المساحات الضيقة تحت الضغط.

واختتم المران بتقسيمة حماسية تم إيقافها عدة مرات بهدف الوقوف على مدى استيعابهم للخطط الفنية المرغوب تطبيقها.

علي صعيد آخر ، أجرى محمد بحيري مدافع فريق الإسماعيلي الشاب جراحة الرباط الصليبي بنجاح ،وذلك بأحد المستشفيات بالقاهرة وسط متابعة من الجهاز الطبي للفريق.

هذا ومن المقرر أن يبدأ اللاعب الشاب خلال الفترة المقبلة برنامج تأهيلي مكثف بغرض التعافي من تلك الإصابة والعودة بشكل تدريجي للملاعب.

الجدير بالذكر أن بحيري قد تعرض لتلك الإصابة خلال مشاركته ضمن صفوف فريقه مؤخراً بدوري الناشئين مواليد ٢٠٠٣ أمام الزمالك بعد تعرضه لاصطدام عنيف.