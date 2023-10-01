شكرا لقرائتكم خبر عن هشام نصر وأحمد حسانين يتبرعان بمليون جنيه لقطاع سباحة الزمالك باسم قائمة حسين لبيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبرع هشام نصر، المرشح على منصب نائب رئيس نادى الزمالك، وأحمد خالد حسانين، المرشح على مقعد عضوية تحت السن، في قائمة حسين لبيب بالانتخابات، المقرر لها يوم 20 أكتوبر المقبل، بمبلغ مليون جنيه لصالح قطاع السباحة.

وأرسل هشام نصر وأحمد حسانين خطابًا للجنة الثلاثية المكلفة بإدارة نادى الزمالك، من أجل قبول التبرع لقطاع السباحة، على أن يكون باسم قائمة حسين لبيب بالكامل.

وأعلن أحمد فؤاد الوطن، المدير المالى لنادى الزمالك، موافقته على قبول تبرع هشام وأحمد خالد حسانين، أكد الوطن خلال تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أنه لا يمانع الموافقة على قبول التبرع بشرط موافقة الجهات الإدارية المسئولة، وذلك لدفع رواتب قطاع السباحة والأجهزة الفنية والمدربين.