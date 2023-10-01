شكرا لقرائتكم خبر عن فاركو لـ"الخليج 365": اكتفينا بـ3 شكاوى ضد القلاوى.. ونطالب بالعدالة التحكيمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف عاطف حنفى، مدير الكرة بنادي فاركو، عن تقديم 3 شكاوى لرابطة الأندية ولجنة الحكام واتحاد الكرة ضد واقعة الحكم حمادة القلاوي في مباراة المصري الأخيرة بالدوري، والتي تغاضى فيها الحكم عن احتساب ضربة جزاء لصالح فاركو، اتفق على صحتها جميع المحليين والخبراء.

وقال حنفى، في تصريحات لـ"الخليج 365": "لن نُصعد الأمر للفيفا، ونكتفى بما قدمناه من شكاوى للجهات الثلاثة المسئولة عن المسابقة، ودائما ما نقف خلف الحكام وندعمهم، لكن حينما تكون هناك واقعة بهذا الوضوح ويرفض الحكم احتسابها رغم عودته لتقنية الفيديو فلا بد أن ننتفض ونطالب بالعدالة التحكيمية".

وأوضح مدير الكرة بنادي فاركو أنه استاء من سماع بعض التحليلات التي ربطت سوء مستوى الحكم بتأثره نفسيًا لخروجه من اختيارات القائمة الدولية للحكام، مشيرا إلى أنها معطيات لا تهم فاركو في شىء، لأنه تعرَّض لظلم بيَّن في مواجهة المصري".

وأضاف حنفي: "فاركو ناد استثمارى ويتكبد أموالا طائلة للمشاركة في الدوري، ولا يطالب بشىء سوى العدالة، وأن يحصل كل فريق على حقه، وإذا كان مستوى التحكيم بهذا السوء، فما الذي يمنع الأندية الاستثمارية من سحب استثماراتها، طالما لا تحصل على أبسط حقوقها".

وكان مجلس إدارة نادي فاركو برئاسة عز الدين ياشار قد قرر التقدم بشكوى رسمية اليوم لاتحاد الكرة المصري، على خلفية أحداث مباراة الفريق أمس أمام المصري، والتي شهدت جدلًا تحكيميًا واسعًا، بعدم احتساب حكم اللقاء ركلة جزاء واضحة لفاركو، بعد دفع مهاجم الفريق سيف تيري بمنطقة الجزاء.

وأكد جون إدوارد، عضو مجلس إدارة نادي فاركو والمشرف العام على الكرة، في تصريحات تليفزيونية مع الإعلامي مهيب عبد الهادي على قناة أم بي سي مصر، أن فاركو سيتقدم بشكوى رسمية لاتحاد الكرة ورابطة الأندية، اعتراضًا على الأخطاء التحكيمية التي صاحبت مباراة الفريق أمام المصري بالجولة الثانية من مسابقة الدوري الممتاز.

وأضاف: سنطالب بالمحاسبة وأن تكون هناك شفافية في التحقيقات وإعلامنا بها كاملة، بالإضافة إلى الاستماع لما حدث داخل غرفة "الفار" أثناء الحديث عن ركلة الجزاء.

وتابع: "لن نطالب باستبعاد الحكم ولكننا نريد علاج الخلل في منظومة التحكيم، والفرار بالعلاج في يد لجنة الحكام واتحاد الكرة، ولا بد من الحساب، وتحقيق العدل والمساواة بين الجميع.