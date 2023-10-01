شكرا لقرائتكم خبر عن هانى العتال يحل أزمة ملابس فرق السلة واليد والطائرة بالزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام هانى العتال، المرشح على مقعد نائب رئيس نادى الزمالك، في الانتخابات المقرر إقامتها يوم 20 أكتوبر الجارى، بحل أزمة ملابس الفرق الرياضية في كرة السلة واليد والطائرة، بعدما قرر توجيه ميزانية الحملة الانتخابية لدعم القلعة البيضاء، والمساهمة في حل الأزمات.

ونشر العتال بيانًا على صفحته الرسمية عبر فيس بوك، جاء فيه: "في إطار توجيه ميزانية الحملة الانتخابية لدعم نادى الزمالك والمساهمة في حل مشاكله المادية، أعلن المساهمة في حل أزمة ملابس الفرق الرياضية في كرة السلة واليد والطائرة إيمانا منا بأن الزمالك يمر بمرحلة دقيقة وصعبة للغاية، تحتاج إلى العمل والتكاتف، والبحث عن حلول سريعة وعملية قابلة للتنفيذ، لإنهاء الأزمات التي يتسبب عدم التدخل العاجل لحلها في تضخمها لدرجة يصعب معها حلها فيما يعد، وهذا النهج نختاره بعيدًا عن الوعود البراقة التي لا طائل منها".

وأضاف: "نرفع شعار أفعال لا أقوال، ولدينا قناعة تامة بأن الزمالك يحتاج إلى أصحاب فكر ورؤية لتقديم حلول غير تقليدية، بالإضافة إلى أصحاب رأى وقدرة على اتخاذ القرار الصحيح في الوقت المناسب".