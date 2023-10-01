شكرا لقرائتكم خبر عن إيقاف مترجم الزمالك 4 مباريات بعد تقرير أمين عمر.. وتغريم المقاولون 20 ألف جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت رابطة الأندية المحترفة عقوبات الجولة الثانية من بطولة دوري نايل، وذلك طبقا لقائمة العقوبات بلائحة المسابقات عن موسم 2023-2024. وجاءت عقوبات مباراة نادي الزمالك ونادي المقاولون العرب كالتالي:

عقوبات الزمالك إيقاف عبد الله طارق مترجم فريق الزمالك أربع مباريات وتغريمه ماليًا 20000 جنيه، وذلك بسبب السلوك غير الرياضي تجاه الحكم أمين عمر، الذى ذكر فى تقريره أن مترجم الزمالك تعرض له بعض المباراة بألفاظ خارجة. عقوبات المقاولون العرب توقيع غرامة مالية على النادي قيمتها 20000 جنيه بسبب النزول الجماعي للاعبين الاحتياطيين والأجهزة المعاونة إلى أرض الملعب للاحتفال بالهدف.

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