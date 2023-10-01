مصر تحصد ميداليتين فى بطولة العالم للشباب للفنون القتالية المختلطة باليونان

القاهرة - سامية سيد - حصل المنتخب المصري للفنون القتالية المختلطة على ميداليتين في بطولة العالم للشباب التي أقيمت في اليونان خلال الفترة من 27 سبتمبر حتى 1 أكتوبر الجاري.

وحصدت روان عياد الميدالية الفضية بعد الخسارة في المباراة النهائية من لاعبة كازاخستان، فيما فازت حبيبة عبد المنعم، لاعبة المنتخب الوطني، بالميدالية البرونزية.

وشارك المنتخب المصري للفنون القتالية المختلطة في بطولة العالم للشباب تحت 17 سنة في دولة اليونان بأربعة لاعبين، وهم: اللاعب آدم ربيع، مصطفى محمود، واللاعبتان حبيبة عبد المنعم وروان عياد، ومدرب المنتخب رمضان نعمان ومحمود سعيد المدير التنفيذي للاتحاد ورئيس البعثة ورئيس اللجنة العليا لرياضة الفنون القتالية المختلطة.