شكرا لقرائتكم خبر عن تغريم الإسماعيلى 20 ألف جنيه.. وإيقاف لاعبىّ إنبى وبلدية المحلة مباراة واحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت رابطة الأندية المحترفة عقوبات الجولة الثانية من بطولة دوري نايل، وذلك طبقا لقائمة العقوبات بلائحة المسابقات عن موسم 2023-2024. مباراة بلدية المحلة وسموحة: إيقاف محمد عبد الرازق عبد الفضيل، لاعب نادي بلدية المحلة، مباراة واحدة بسبب الطرد لمنع فرصة محققة. مباراة إنبي وطلائع الجيش: إيقاف أحمد محمد يوسف السيد لاعب نادي إنبي مباراة واحدة؛ بسبب الطرد للحصول على إنذارين في نفس المباراة. مباراة الإسماعيلي والاتحاد:

توقيع غرامة مالية على نادي الإسماعيلي قيمتها 20000 جنيه، وذلك بسبب السباب الجماعي من الجماهير.

إيقاف عامل غرفة خلع الملابس بنادي الإسماعيلي حتى نهاية الدور الأول، وذلك لما بدر منه.

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