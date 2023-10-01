آسياد هانغجو: كسر في ساق أحد الحكام

الرياص - اسماء السيد - هانغجو (الصين): أصيب أحد الحكام بكسر في ساقه اثر رمية خاطئة من قبل الكويتي علي الزنكوي ضمن منافسات مسابقة رمي المطرقة في دورة الألعاب الآسيوية المقامة في هانغجو الصينية.

وكان الحكم هوانغ تشين هوا الذي يبلغ 62 عاماً جالساً على كرسي خارج دائرة الرمي عندما أخطأ الزنكوي في محاولته، فاصطدمت المطرقة بالشبكة الواقية، وبدلا من أن تتوقف اصطدمت الكرة المعدنية التي يزيد وزنها عن 7 كلغ بساقه اليمنى.

وأظهرت الصور الحكم وهو يتألم بينما هرع الزنكوي لمساعدته.

وتم إخراج الحكم من الساحة لتلقي العلاج في الموقع قبل نقله إلى المستشفى. وقالت وسائل الإعلام الرسمية الصينية إن الحكم كان "في حالة مستقرة ومن المقرر إجراء عملية جراحية له" لكسر في الشظية اليمنى.

واحتل المخضرم زنكوي، الحائز على الميدالية الفضية في دورة الألعاب الآسيوية 2006 في الدوحة، المركز الثامن خلف الفائز الصيني وانغ تشي.