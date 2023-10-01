شكرا لقرائتكم خبر عن الروماني إيسايلا مدرباً لعجمان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن نادي عجمان التعاقد مع المدرب الروماني دانيال إيسايلا لقيادة الفريق الأول لكرة القدم خلفاً للبرازيلي كايو زاناردي الذي فشل في ترك أي بصمة مع «البرتقالي» الذي حصد معه نقطة واحدة من 4 مباريات في الدوري.

ويعرف إيسايلا الدوري الإماراتي جيداً، حيث سبق له تدريب بني ياس من 2020 حتى 2023، كما درب الحزم السعودي، وقبلها قاد فريق أسترا الروماني لتحقيق كأس رومانيا والسوبر، إضافة إلى وصافة الدوري والتأهل لأول مرة في تاريخه للدوري الأوروبي.