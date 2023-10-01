شكرا لقرائتكم خبر عن وسيم معلى: الفيصلي يطمح للفوز على الشارقة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: عصام هجو

قال التونسي وسيم معلى مساعد مدرب الفيصلي الأردني ان فريقه يتطلع إلى الفوز عندما يلاقي الشارقة الاثنين في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية لدوري أبطال آسيا.

وتابع معلى في المؤتمر الصحفي: مواجهتنا مع الشارقة مهمة وهدفنا الفوز لأننا تعرضنا لخسارة غير مستحقة في المباراة الأولى أمام ناساف الأوزبكي،حيث خسرنا في آخر دقيقة من الزمن بدل الضائع،ونحن فريق يحظى بدعم جماهيري كبير وجمهور الفيصلي سيحضر بكثافة ونتمنى ان نعوضه ونرد لهمالجميل في الملعب.

وأضاف معلى: نشكر نادي الشارقة على حسن الضيافة والاستقبال وكل شيء طيب وممتاز،ووفروا لنا كل عوامل الراحة.

من جهته،قال اللاعب براء مرعي: صحيح اننا أقل خبرة من الشارقة، لكن نعول على شخصيتنا،ونحن دائماً نلعب للفوز ونحن لانمثل الفيصلي وجمهوره فحسب بل نمثل كل الأردن في آسيا.