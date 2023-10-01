شكرا لقرائتكم خبر عن ليما يصل إلى الهدف 150 في دوري الإمارات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:علي نجم

عاش الوصل وجماهيره ليلة حزينة، بعدما فوت على نفسه فرصة البقاء شريكاً في الصدارة بعد تعادل بطعم «العلقم» أمام مضيفه خورفكان في مباراة تقدم بها «الأصفر»بثلاثية في ربع الساعة الأولى،قبل أن يخرج متعادلاً أمام مضيف لعب بتسعة لاعبين في دقائقها الأخيرة.

وبعيداً عن مرارة التعادل، وخسارة نقطتين، فإن المباراة قد شهدت تاريخاً جديداً،بعدما رفع النجم فابيو ليما رصيده إلى 150 هدفاً في المسابقة.

وأصبح الوصل أول فريق يمتلك لاعبين في قائمة الـ«توب 4»، وكذلك لاعبين تجاوزا حاجز الـ 150 هدفاً، وهو تاريخ يحفر في ذاكرة اللعبة، وفي تاريخها، نسبة لقيمة الثنائي فهد خميس وفابيو ليما، وإن كان الأول قد عرف حلاوة البطولات والأمجاد مع «الفهود»، في وقت لا يزال الثاني يبحث عن التتويج الأول في تشكيلة الفريق والجيل الحالي.

ورفع فابيو ليما بالهدف «الطائر» في مرمى خورفكان رصيده هذا الموسم إلى هدفين، ليصبح في جعبته 150 هدفاً، منذ بداية رحلته مع «الإمبراطور» موسم 2014-2015.

وخلال عقد من الزمن دافع به عن ألوان «الإمبراطور»، نجح فابيو ليما في أن يكون ورقة الفريق الرابحة، والنجم الذي يغازل الشباك ويسرق الأضواء، وإن تميز عن سائر الهدافين التاريخيين في المسابقة أنه الجناح- الهداف، وليس المهاجم أو رأس الحربة الكلاسيكي في تشكيلة الفهود.

وطوال 10 مواسم، كان فابيو ليما هو العلامة التي تلمع ذهباً، فتمكن في أول موسم بالقميص الأصفر من تسجيل 16 هدفاً في 24 مباراة.

ويعتبر موسم 2016-2017، الأفضل في رحلة ليما مع الوصل، بعدما سجل 25 هدفاً في 26 مباراة لعبها في الدوري.

ولم يشارك فابيو ليما في موسم 2021-2022 سوى في 9 مباريات، سجل خلالها هدفين بعدما تعرض لإصابة في الأنكل غاب على أثرها عن الملاعب طوال 9 شهور.

أما الموسم الماضي، فقد سجل فابيو 19 هدفاً، ليكون ثالث أفضل رصيد للاعب الدولي، بعدما كان قد سجل في موسم 2015-2016، 20 هدفاً.

وبلغ فابيو ليما، في خورفكان المباراة رقم 197 له في الدوري، ليصبح على بعد 3 مباريات من دخول نادي المئتين في المسابقة، في رحلة لم ينل خلالها البطاقة الحمراء سوى مرة واحدة.

رحلة مميزة

ولم يقتصر تألق فابيو ليما على التسجيل في حقبته مع الفريق، بل أدى دور صانع الخطر الأول، حيث يمتلك في رصيده 47 تمريرة حاسمة، كان 10 منها في الموسم الماضي.

وقدم ليما 47 تمريرة حاسمة في الدوري، كما نجح في تسجيل 195 هدفاً بالقميص الأصفر في كل البطولات.

الأهداف والبطولات

ويمتلك ليما في جعبته 150 هدفاً في الدوري، وسجل كذلك 30 هدفاً في 50 مباراة لعبها في بطولة كأس الرابطة، كما سجل 11 هدفاً في بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة.

أما على صعيد المشاركات الخارجية، فقد سجل هدفين في دوري أبطال آسيا، وهدفين في بطولة الأندية العربية.

الجدير بالذكر أن قائمة هدافي الوصل التاريخية، تضم فهد خميس 175 هدفاً (وصيف الهدافين التاريخيين في دورينا خلف علي مبخوت)، وفابيو ليما (150 هدفاً)، وزهير بخيت (83 هدفاً)، في وقت يمتلك كايو كانيدو العائد هذا الموسم 67 هدفاً في تاريخ المسابقة.

الأفضل

وتمكن فابيو ليما من هز شباك كل فرق المسابقة، وأكثر فرق زار شباكها هي الوحدة (15 هدفاً)، والفجيرة (13 مرة)، وسجل في شباك كل من الظفرة ودبا الفجيرة والشارقة (12 هدفاً لكل منهم)، وفي شباك كل من اتحاد كلباء وبني ياس (11 هدفاً لكل منهما)، والإمارات وحتا (10 أهداف لكل منهما)، والنصر والجزيرة (8 أهداف لكل منهما).

وسجل فابيو ليما خلال مشواره في الدوري «سوبر هاتريك» مرتين (في شباك دبا الفجيرة/ وفي شباك اتحاد كلباء موسم (20-21)، كما سجل الـ«هاتريك» 6 مرات و24 ثنائية.