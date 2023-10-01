خروج المهاجم «القياسي» يخطف الأضواء من فوز الجزيرة

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دي بور: أثق بعودة مبخوت إلى صنع الفارق

أبوظبي: محمد مصطفى

واصل الجزيرة مطاردته للصدارة بفوز مستحق على البطائح 3-1 في المباراة التي أقيمت في أبوظبي لحساب الجولة الرابعة من دوري أدنوك للمحترفين.

ويعتبر الفوز الثالث والثاني توالياً للجزيرة مهماً ومستحقاً ورفع رصيده إلى 9 نقاط على بعد 3 نقاط من الصدارة، كما أكد قوة هجوم «فخر أبوظبي» الذي وصل إلى 11 هدفاً منها 7 في آخر جولتين.

ويدين الجزيرة في انتصاره الثالث في المسابقة إلى الثنائي الإسباني

اليخاندرو بوزيلي (31 عاماً) الذي سجل الهدف الثاني وصنع

الأول ويكون بذلك ساهم في 5 أهداف لفريقه بتسجيله هدفين وصناعة 3 في أربع جولات، وعبد الله إدريس الذي قدم مباراة جيدة وصنع الهدفين الثاني والثالث الذي تكفل به البديل عمر تراوري، بينما افتتح عبد الله رمضان التسجيل ل«فخر أبوظبي».

وواصل النجم علي مبخوت غيابه عن معانقة الشباك في المباراة الثانية توالياً وتجمد رصيده عند 3 أهداف سجل منها اثنين في شباك النصر وهدفاً في مرمى الوحدة.

وغادر مبخوت الملعب بعد استبداله في الدقيقة 65 وكان مستاء بعد خروجه في طريقه إلى مقاعد البدلاء.

وقال الهولندي فرانك دي بور مدرب الجزيرة إن علي مبخوت لاعب مهم للفريق وهو يرغب دائماً في صنع الفارق لكنه لم يكن في يومه لذلك قام باستبداله والدفع بالبديل عمر تراوري الذي سجل هدفاً.

وأضاف: متأكد أن مبخوت سيعود في المباراة المقبلة ويصنع الفارق كما فعل في الجولات الماضية وأنا لا أريده أن يفرحني أو يحزنني، أريده فقط أن يسعد الجزيرة.

وعن المباراة، قال دي بور: المواجهة لم تكن سهلة والمنافس خلق لنا عدداً من المشاكل ولكن أنا راض عن الأداء والروح القتالية التي أظهرها اللاعبون.

وأضاف: البداية لم تكن لصالحنا، وبعد 10 دقائق تقريباً سيطرنا على المباراة وسجلنا وأعتقد أنه كان من الممكن أن نسجل هدفين إضافيين على الأقل.

وأشار الى أن فريقه عانى من بعض المشاكل في خط الوسط في الشوط الأول ما جعل باولو هنريكي لاعب البطائح حراً في بعض اللحظات وهو لاعب خطير وتمكن من تسجيل هدف في الزمن الإضافي من الشوط الأول.

وفي المقابل تلقى البطائح خسارته الثانية في الدوري على التوالي رغم تقديم أبناء المدرب الروماني رادوي اداء مقنعاً وتنظيم عالياً، إلا أن فارق الإمكانيات الفردية رجح كفة الجزيرة، كما شكل طرد البرازيلي باولو هنريكي في المباراة خسارة أخرى للفريق لانه يعد من أفضل اللاعبين في تشكيلة المدرب رادوي.

وقال رادوي: توقعنا صعوبة المباراة لأن الجزيرة من الأندية القادرة على الاستحواذ بشكل كبير.

وأضاف: لعبنا بعشرة لاعبين قبل أيام أمام شباب الأهلي ولذا توقعنا المعاناة أمام الجزيرة ومع هذا لعبنا بشكل جيد في الشوط الأول.

وأكمل مدرب البطائح: أضعنا 4 فرص في الشوط الأول وكان لدينا فرص أخرى محققة في الشوط الثاني ومن يهدر الفرص من الطبيعي أن يتلقى أهدافاً.