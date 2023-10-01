شكرا لقرائتكم خبر عن معجزة من صناعة 9 «نسور»..خورفكان يهزم الوصل ب«التعادل المجنون» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - خورفكان: نزار جعفر

أسعد خورفكان جماهيره بحصد تعادل مثير بطعم الفوز عبر «ريمونتادا» تاريخية قلب خلالها «النسور» تأخره أمام ضيفه الوصل صفر-3 إلى تعادل مثير 3-3 في الوقت القاتل رغم أنه لعب بتسعة لاعبين خلال المباراة «المجنونة» على استاد صقر بن محمد القاسمي في ختام مواجهات المرحلة الرابعة من دوري أدنوك للمحترفين.

حفلت المباراة بشتى ضروب المتعة والإثارة بدءاً بالأهداف الستة والبطاقات الملونة، وبهذه النتيجة يصل خورفكان إلى النقطة الرابعة في المركز التاسع، فيما فشل «فهود زعبيل» في مواصلة الانطلاقة القوية ونغمة الفوز ليتعثر الفريق عن ركب الصدارة بنقطتين ويصبح رصيده عشر نقاط في المركز الثالث.

تكمن أهمية النقطة التي حصدها «النسور» في أنها جاءت في ظل النقص العددي بعد طرد اللاعبين الأوزبكي عبد الله عبدولاييف ومسعود سليمان قلب الدفاع، فضلاً عن التأخر بثلاثة أهداف أمام فريق قوي ينافس على الصدارة ومدجج بالعديد من النجوم، لكن لاعبي خورفكان برهنوا أن الفيصل في الملعب الجهد والعطاء وليس النجوم والأسماء، فضلاً عن الرغبة الكبيرة في تصحيح المسار وعدم اليأس والاستسلام، كما يحسب للمدرب ساراغوسا القراءة الجيدة والتبديلات الناجحة التي دفع بها في الحصة الثانية وتصحيح الأخطاء التكتيكية التي بدأ بها المباراة، التي استغلها الإمبراطور الوصلاوي بنجاح عبر تسجيل 3 أهداف متتالية في غضون 14 دقيقة منها ثنائية رأسية للسويسري هاريس سيفروفيتش ليرفع رصيده إلى 6 أهداف في صدارة الهدافين، وفابيو ليما بتسديدة «أكروباتية» ليصل للرقم 150 هدفاً في دوري المحترفين، فيما سجل البرازيلي لورينسي أول أهداف أبناء الخور في الشوط الثاني قبل أن يضيف محمد الجنيبي والبرازيلي جونينهو هدفين رائعين.

سعادة كبيرة

أكد الإسباني جيرارد ساراغوسا مدرب خورفكان سعادته بالنقطة، مشيداً بالروح العالية والقتالية التي أدى بها لاعبو فريقه المباراة والاستماتة والكفاح حتى الرمق الأخير من أجل الخروج بنتيجة إيجابية.

وأضاف: التعادل بمثابة الانتصار ونقطة من فريق بحجم وإمكانيات الوصل مكسب، وأشكر اللاعبين على الجهد الكبير الذي بذلوه.

ميلوش: درس للمستقبل

في الجانب الآخر أقر الصربي ميلوش ميلويفيتش مدرب الوصل أن فريقه استسهل المباراة وتعامل بثقة زائدة مع مجريات الشوط الثاني، رغم البداية القوية والشكل المميز الذي كان عليه الفريق وساعده على التقدم بثلاثة أهداف في وقت مبكر كان من الممكن أن تتضاعف ويخرج الفريق بغلة جيدة، ولكن للأسف استقبلنا أهدافاً سهلة بسبب التراخي غير المبرر وفقدان التركيز.

وأضاف: أتمنى أن يكون لدي لاعبون يلعبون 90 دقيقة وليس فقط جزءاً من المباراة، ونأمل أن تكون النتيجة درساً قوياً للاعبين في المستقبل وأن المباريات لا تحسم إلا مع صافرة النهاية.