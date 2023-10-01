شكرا لقرائتكم خبر عن إيقاف مترجم الزمالك وعامل غرف ملابس الإسماعيلي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة:”الخليج 365”

أصدرت رابطة الأندية المحترفة عقوبات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري،وتم إيقاف عبد الله طارق مترجم أوسوريو مدرب فريق الزمالك أربع مباريات وتغريمه 20 ألف جنيه وذلك بسبب السلوك غير الرياضي،خلال مباراة «الأبيض» مع المقاولون العرب في الدوري.

كما تم تغريم المقاولون 20 ألف جنيه بسبب النزول الجماعي للاعبين الإحتياطيين والأجهزة المعاونة إلى أرض الملعب للاحتفال بهدف التعادل.

وفي مباراة بلدية المحلة وسموحة تم إيقاف محمد عبد الرازق عبد الفضيل لاعب نادي بلدية المحلة مباراة واحدة بسبب الطرد لمنع فرصة محققة.

وفي مباراة الإسماعيلي و الاتحادتم توقيع غرامة مالية على نادي الإسماعيلي قيمتها 20 ألف جنيهوذلك بسبب السباب الجماعي من الجماهير.

وتم إيقاف عامل غرفة خلع الملابس بنادي الإسماعيلي حتى نهاية الدور الأول وذلك لما بدر منه خلال المباراة.