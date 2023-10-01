شكرا لقرائتكم خبر عن «سوبر الصالات»في ضيافة عجمان.. والدوري ينطلق 8 أكتوبر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: عصام هجو

ترأس عبدالملك جاني نائب رئيس مجلس الشارقة الرياضي ورئيس اللجنة التنفيذية لكرة الصالات المؤتمر الصحفي الخاص بقرعة دوري الصالات المقرر انطلاقه يوم 8 أكتوبر الجاري.

ستكون ضربة البداية بين فريقي اتحاد كلباء وخورفكان، والبطائح مع دبا الحصن، ومليحة مع الحمرية ،وجرت القرعة بحضور شهاب العوضي أمين سر عام لجنة كرة الصالات ممثلي الأندية وممثلي الاندية ووسائل الإعلام.

وعلى خط متصل تم تأجيل مباراة كأس السوبر بين خورفكان والبطائح من الاثنين إلى الأربعاء على ملعب صالة شرطة عجمان تلبية للدعوة المقدمة من اللواء الشيخ عبدالله سلطان النعيمي قائد عام شرطة عجمان.