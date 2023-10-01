شكرا لقرائتكم خبر عن صنداونز يحصل على دعم اتحاد جنوب إفريقيا للمشاركة في بطولة الدوري الإفريقي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شهدت أزمة نادي صنداونز مع رابطة الدوري الجنوب إفريقي، بوادر انفراجة، واحتمالية تأكيد مشاركة الفريق في بطولة الدوري الإفريقي المستحدثة، بعد البيان الصادر عن الاتحاد المحلي لكرة القدم.

وأشار الاتحاد الجنوب إفريقي إلى علمه ببطولة الدوري الإفريقي، وموافقته عليها خلال اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» عام 2022، واعتبارها تطوراً لكرة القدم في القارة.

وأعلن الاتحاد ترحيبه بمشاركة المنتخب الوطني وأندية جنوب إفريقيا في كل البطولات الإفريقية، ليمنح صنداونز الضوء الأخضر لخوض منافسات البطولة الجديدة.

وجاء البيان عقب إعلان رابطة الدوري الجنوب إفريقي رفضها لمشاركة صنداونز في بطولة الدوري الإفريقي، لصعوبة تأجيل مباريات الفريق محلياً، إلى جانب التشكك في صحة خطاب الدعوة لصدوره عن عنوان في رواندا بدلاً من مقر «كاف» في مصر.

يذكر أن بطولة الدوري الإفريقي تبدأ يوم 20 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، وتضم في نسختها الأولى كلاً من الأهلي المصري، والترجي التونسي، والوداد المغربي، وإنيمبا النيجيري، وبترو أتليتكو الأنجولي، ومازيمبي الكونغولي، وسيمبا التنزاني، وصنداونز الجنوب إفريقي.

ويحصل الفائز بالبطولة على جائزة مالية قدرها 4 ملايين دولار، والوصيف 3 ملايين دولار، وتحصل الفرق الأربعة المتأهلة للدور نصف النهائي على 1.7 مليون دولار، فيما يدفع كاف مليون دولار لكل فريق من الثمانية مقابل مشاركته في البطولة.