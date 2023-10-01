شكرا لقرائتكم خبر عن مارتينيز يدخل التاريخ بـ«سوبرهاتريك» في 27 دقيقة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أحرز البديل لاوتارو مارتينيز أربعة أهداف في الشوط الثاني ليقود إنتر ميلان للفوز 4-صفر على مضيفه سالرنيتانا واستعادة صدارة دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم.

وحافظ صاحب الأرض على نظافة شباكه لمدة ساعة من اللعب إلا أنه انهار بعدما شارك مارتينيز بعد تسع دقائق من نهاية الاستراحة ليحرز أربعة أهداف من بينها ركلة جزاء في غضون 27 دقيقة.

ودخل المهاجم الأرجنتيني التاريخ بعدما أصبح أول لاعب يسجل أربعة أهداف كبديل في الدوري الإيطالي منذ بداية احتساب الفوز بثلاث نقاط عام 1994.

ودخل إنتر المباراة وهو يعلم أنه بحاجة للفوز لاستعادة الصدارة بعد انتصار غريمه ميلان 2-صفر على لاتسيو لكنه استعاد القمة بالفعل برصيد 18 نقطة متساوياً مع ميلان بعد سبع جولات متفوقاً في فارق الأهداف.

ويحتل سالرنيتانا المركز قبل الأخير بثلاث نقاط.

وسجل مارتينيز قائد إنتر الآن تسعة أهداف في سبع مباريات بالدوري ويتصدر قائمة هدافي المسابقة بفارق أربعة أهداف عن أقرب منافسيه.

وقال مارتينيز لمحطة سكاي سبورت إيطاليا «سجلت أربعة أهداف لكن الشيء الأهم هو أن إنتر فاز بالمباراة».

وأضاف أن تغيير الأمور للأفضل بعد الهزيمة 2-1 أمام ساسولو يوم الأربعاء الماضي كان يمثل أولوية.

وقال «كان الأمر مهما لنا. لقد خسرنا مباراة في سان سيرو، ولا أعتقد أننا كنا نستحق ذلك لكننا استقبلنا هدفين بسبب أخطائنا لذلك كان يتعين علينا الفوز».

وبينما كان إنتر مهيمناً من البداية، بدأ سالرنيتانا بالتدريج الدخول في المباراة ونجح في التحكم في الإيقاع في الشوط الأول الذي انتهى بدون أهداف.

وافتتح مارتينيز الأهداف لإنتر في الدقيقة 62 عندما تسلم بخبرة تمريرة عرضية منخفضة من ماركوس تورام داخل منطقة الجزاء وحولها مباشرة داخل الشباك بتسديدة ساقطة أعلى رأس جييرمو أوتشوا حارس سالرنيتانا.

وبعدها بثلاث دقائق، ألغى الحكم هدف التعادل عبر ماتيوش ليجوفسكي بداعي وجود تسلل مبكر مما دفع جماهير أصحاب الأرض لإطلاق صيحات استهجان.

وأضاف مارتينيز هدفه الثاني في الدقيقة 77 عندما أنهى بثقة تمريرة عرضية من نيكولو باريلا أرسلها من مسافة 12 ياردة بتسديدة مباشرة.

وأكمل مارتينيز الثلاثية من ركلة جزاء قبل النهاية بخمس دقائق بعدما جذب المدافع ماتيو لوفاتو قميص تورام.

ثم سجل الدولي الأرجنتيني هدفه الشخصي الرابع إثر تمريرة عرضية من كارلوس أجوستو ليطلق تسديدة من عشر ياردات في الشباك في الدقيقة قبل الأخيرة.

وكال سيموني إنزاجي مدرب إنتر المديح لمارتينيز.

وقال في إشارة إلى وضع مارتينيز على مقاعد البدلاء من البداية «إنها بداية ممتازة لكن خلال عامين لي هنا كان مستواه ثابتاً والليلة كانت الوقت المناسب لحصوله على القليل من الراحة. إنه قائدنا ويجب أن يستمر هكذا».

وسيستضيف إنتر مباراة في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا أمام بنفيكا الثلاثاء ثم يستضيف بولونيا يوم السبت المقبل في الدوري المحلي.