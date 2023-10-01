شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة يتسلح بـ20 لاعبا لمواجهة السكة الحديد غدا فى دورى المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن طارق حجاج، المدير الفني لفريق مصر المقاصة، قائمة فريقه لمواجهة السكة الحديد، المقرر لها غدا في الجولة الثانية من دوري المحترفين. وضمت القائمة 20 لاعبا هم: 1- أحمد طارق سليمان 2- محمد جنش 3- عبد الرحمن زين 4- حماده فاروق 5- مهند أفرج 6- عبد الكريم مصطفى 7- أحمد رضا 8- يحيى زكريا 9- عبدالرحمن الشرنوبي 10- آدم وجيه 11- عبد الرحمن بوجبا 12- يوسف عطاي 13- خالد فتحي 14- يوسف مظهر 15- زياد أشرف 16- احمد رأفت 17- سيف مهدي 18-كريم ببا 19- أحمد فتحي 20- إسلام عبدالنبي

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