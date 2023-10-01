شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة يتسلح بـ20 لاعبا لمواجهة السكة الحديد غدا فى دورى المحترفين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن طارق حجاج، المدير الفني لفريق مصر المقاصة، قائمة فريقه لمواجهة السكة الحديد، المقرر لها غدا في الجولة الثانية من دوري المحترفين.
وضمت القائمة 20 لاعبا هم:
1- أحمد طارق سليمان
2- محمد جنش
3- عبد الرحمن زين
4- حماده فاروق
5- مهند أفرج
6- عبد الكريم مصطفى
7- أحمد رضا
8- يحيى زكريا
9- عبدالرحمن الشرنوبي
10- آدم وجيه
11- عبد الرحمن بوجبا
12- يوسف عطاي
13- خالد فتحي
14- يوسف مظهر
15- زياد أشرف
16- احمد رأفت
17- سيف مهدي
18-كريم ببا
19- أحمد فتحي
20- إسلام عبدالنبي
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