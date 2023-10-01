شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الجندى يفوز بالميدالية الذهبية فى كأس التحدى العالمى بالخماسى الحديث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

نجح أحمد الجندى، لاعب المنتخب الوطنى في الخماسى الحديث، في الفوز بالميدالية الذهبية لكأس التحدي العالمي المقامة حاليًا في العاصمة الإسبانية مدريد.

وكان أحمد الجندى قد انتزع بطاقة العبور إلى نهائي بطولة كأس التحدي، بعد ما احتل المركز الأول في الدور قبل النهائي بعدما حصل على 1186 نقطة ليعتلى صدارة الترتيب.

جدير بالذكر أن أحمد الجندى حسم تأهله لأولمبياد باريس 2024 في منافسات الخماسي الحديث، بعد حصد لقب بطولة أفريقيا التي أقيمت مؤخرا.

وفى سياق آخر، توجت مصر بذهبية منافسات التتابع المختلط فى بطولة العالم للناشئين للخماسي الحديث تحت 21 عامًا والمقامة خلال الفترة من 11 إلى 17 سبتمبر الجاري بمدينة دروسكينينكي الليتوانية، لتتصدر مصر جدول ميداليات البطولة برصيد ثلاث ذهبيات.

وأحرزت مصر المركز الأول والميدالية الذهبية في التتابع المختلط برصيد 1353 نقطة بالفريق المكون من زينة عامر ومعتز وائل، وجاء في المركز الثاني والميدالية الفضية منتخب ألمانيا برصيد 1333 نقطة ثم ليتوانيا في المركز الثالث والميدالية البرونزية برصيد 1315 نقطة.

يذكر أن المنتخب المصري اختتم البطولة بذهبية التتابع المختلط لتكون حصيلة البطولة 3 ذهبيات، حيث افتتحت مصر منافسات البطولة بذهبية تتابع السيدات عن طريق الزوجي المكون من ملك إسماعيل وفريدة أبوهاشم، وحصلت ملك إسماعيل، وأميرة قنديل، وزينة عامر على ذهبية الفرق.