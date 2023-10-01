شكرا لقرائتكم خبر عن فيوتشر يتأهل لدور المجموعات بالكونفدرالية بعد الفوز على سينجيدا 4/1 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهل فريق مودرن فيوتشر إلى دورى المجموعات من عمر بطولة الكونفدرالية الأفريقية عقب الفوز على نظيره سينجيدا التنزانى بنتيجة 4 / 1، وتصبح النتيجة 4 / 2 ذهاباً وإياباً.

أحرز أهداف فريق مودرن فيوتشر كل من: أحمد عاطف فى الدقيقة 5، وأحمد رفعت فى الدقيقة 53، وعمر كمال عبد الواحد فى الدقيقة 68، وسجل ناصر ماهر الهدف الرابع فى الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع، بينما جاء هدف سينجيدا التنزاني الوحيد عن طريق معروف تشاكى فى الدقيقة 28.

وشهدت أحداث المباراة طرد محمود رزق، مدافع فريق مودرن فيوتشر، فى الدقيقة 55 عقب الحصول على الإنذار الثانى، واستكمال المباراة بـ10 لاعبين.

وخاض فريق فيوتشر المباراة بقيادة البرتغالي ريكاردو فورموسينيو بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى: محمود جنش

دفاع: عمر كمال، خالد رضا، محمود رزق، باسم علي

وسط: غنام محمد، باباتوندي بيلو، علي زعزع، أحمد رفعت، عبد الكبير الوادي

هجوم: أحمد عاطف