شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يعلن التعاقد مع سيف عابد لتدعيم فريق الكرة الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن خالد العوضي، مدير النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، عن التعاقد مع سيف عابد، للانضمام إلى صفوف الفريق الأول للكرة الطائرة «رجال» بالنادي بداية من الموسم الجديد.

وأوضح أن اللاعب وقّع على عقود الانضمام إلى النادي لمدة 4 مواسم قادمة، في إطار تدعيم صفوف الفريق، من أجل المنافسة على الفوز بكل البطولات خلال الفترة القادمة.

وأشار العوضي إلى أن التعاقد مع سيف عابد يأتي ضمن جهود تدعيم كافة فرق النادي بالعناصر المميزة، وتلبية متطلبات الأجهزة الفنية للمنافسة على البطولات.

وسبق أن أعلن خالد العوضي، مدير عام النشاط الرياضي بالنادي، عن التعاقد مع تاتيانا بوكان، من مونتينيجرو للانضمام إلى صفوف الفريق الأول لكرة الطائرة للسيدات بالنادي بداية من الموسم الجديد.

وأوضح العوضي أن اللاعبة وقّعت على عقود الانتقال إلى صفوف النادي، وانضمت مباشرة للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق.

وأشار مدير عام النشاط الرياضي إلى أن تاتيانا تمثل إضافة كبيرة للفريق، بعد أن نالت ثقة الجهاز الفني، وأن التعاقد معها، يأتي في ضوء تدعيم صفوف الفريق بالعناصر المميزة، من أجل المنافسة على البطولات خلال الفترة المقبلة.

وأكد خالد العوضي أن تاتيانا تمثل إضافة كبيرة للفريق لما تمتلكه من خبرات كبيرة، في ظل تجاربها السابقة مع الأندية التي شاركت معها.