شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يخاطب سيراليون لمواجهتها فى تصفيات المونديال بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

خاطب اتحاد الكرة، برئاسة جمال علام، اتحاد الكرة في سيراليون لخوض مباراتهم مع الفراعنة، المقرر لها في الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم، في الفترة من 13 إلى 21 نوفمبر المقبل، بالقاهرة.

ومن المقرر أن يخوض منتخب سيراليون الجولة الثانية من التصفيات أمام مصر على أرضه، لكن الكاف لم يعتمد ملعبًا في سيراليون لاستضافة اللقاء، ما يعنى اختيار المنافس لملعب آخر لمواجهة مصر عليه.

وبدأت تحركات المنتخب الوطني لاستضافة سيراليون بالقاهرة بدلا من مواجهتها في بلد أفريقي آخر، مع اقتراب انطلاق التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم، والتي يستهلها الفراعنة بمواجهة جيبوتي في مصر وسيراليون خارج الأرض وفقا لترتيب مواجهات المنتخب.

وأوقعت قرعة تصفيات أفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، منتخب مصر في المجموعة الأولى مع خمسة منتخبات هي بوركينا فاسو وغينيا بيساو وسيراليون وإثيوبيا وجيبوتي.

وتقام نهائيات النسخة المقبلة من المونديال خلال شهري يونيو ويوليو عام 2026 بتنظيم مشترك بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وزادت مقاعد منتخبات إفريقيا في كأس العالم لأكثر من 9 فرق، وذلك بعد تغيير النظام لتقام بطولة كأس العالم بمشاركة 48 منتخبا لأول مرة، بدلا من 32 منتخبا.

وقرر "كاف" إقامة مباراة منتخب مصر الأولى أمام جيبوتي في القاهرة في الفترة من 13 إلى 21 نوفمبر المقبل فى تصفيات كأس العالم، كما يختتم منتخب مصر مبارياته في تصفيات مونديال 2026، على أرضه أمام منتخب غينيا في الفترة من 6 إلى 14 أكتوبر 2025.