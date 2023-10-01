شكرا لقرائتكم خبر عن أوسيمهن يدافع عن أهل مدينة نابولي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - خرج الهداف النيجيري فيكتور أوسيمهن عن صمته لأول مرة منذ المنشور الذي يسخر منه، مدافعاً عن نادي نابولي الإيطالي وأهل المدينة الذين اتهموا بالعنصرية على خلفية مقطع الفيديو الذي أثار جدلاً كبيراً.

ونشر نابولي مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي الرسمية الخاصة به يسخر من لاعبه لإهداره ركلة جزاء في التعادل السلبي مع بولونيا نهاية الأسبوع الماضي.

وأظهر منشور على منصة «تيك توك» تم حذفه لاحقاً، فشل أوسيمهن في تسجيل ركلة جزاء في الدقيقة 72 سددها بجانب القائم الأيمن للمرمى أمام بولونيا ضمن المرحلة الخامسة للدوري الإيطالي، مرفقاً إياه بمقطع صوتي عالي النبرة لمهاجمه النيجيري يقول فيه للحكم «هل تحتسب لي ركلة جزاء من فضلك».

وفي أول رد علني له شخصياً وليس عبر وكيل أعماله، قال هداف الموسم الماضي في بيان إن «الانضمام الى نابولي عام 2020 كان قراراً رائعاً، لقد أظهر لي أهل نابولي الكثير من الحب واللطف، ولن أسمح لأي شخص أن يقف بيني وبينهم (أهل نابولي)».

وتابع «الاتهامات الموجهة ضد أهل نابولي (بالعنصرية) باطلة، لدي العديد من الأصدقاء الـ«نابوليين» الذين أصبحوا الآن جزءاً من عائلتي وحياتي اليومية»، متوجهاً بالشكر الى «النيجيريين وكل من قدم لي الدعم وبعث لي الرسائل... دعونا ندعم الوحدة والاحترام والتفاهم».

ونفى نابولي، المتوج الموسم الماضي بلقب الدوري الإيطالي لأول مرة منذ 1990، تعمد الإساءة الى أوسيمهن بعد أن هدد وكيل اعمال المهاجم النيجيري باتخاذ إجراء قانوني.

وقال النادي الجنوبي في بيان الخميس «من أجل تجنب أي استغلال إعلامي لهذه القضية، نوضح اننا لم نرغب أبدا الإساءة إلى فيكتور أوسيمهن أو السخرية منه»، معتبراً انه كما هو شائع على وسائل التواصل الاجتماعي، وخاصة تيك توك، تم إنتاج الفيديو بروح إبداعية وفكاهية، من دون «أي نية للسخرية».

وتابع «ومع ذلك، إذا اعتبر فيكتور أن هذا بمثابة إساءة تجاهه، فلم تكن هذه رغبتنا».

وعانى أوسيمهن هذا الموسم في بداية سيئة لنابولي، إلا انه سجل 5 أهداف في سبع مباريات، أحدها في الفوز على ليتشي 4-0 السبت.

وفي بيانه الأحد، أكد أوسميهن أن «لا الحب لشعار النادي ولا الاعتزاز بارتدائه قد تَغَيَّرا».

وأصبح اللاعب البالغ 24 عاماً رمزاً في نابولي بعد أن سجل 31 هدفاً في جميع المسابقات الموسم الماضي ليحرز النادي الجنوبي لقب «سكوديتو» للمرة الأولى منذ عام 1990 والثالثة في تاريخه.

ويدخل أوسيمهن الذي كان هدفاً لتشيلسي ومانشستر يونايتد الإنجليزيين في الصيف، بمفاوضات مع نابولي من أجل تمديد عقده الذي ينتهي في يونيو 2025.

وانتقل المهاجم الدولي النيجيري إلى نابولي من ليل الفرنسي مقابل 70 مليون يورو قبل ثلاث سنوات، وهي صفقة يتم التحقيق فيها من قبل السلطات الإيطالية.