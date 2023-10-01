شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات بطلة آسيا لرجبي الشباب والشابات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توج منتخب الرجبي بكأسي البطولة الآسيوية للسباعيات للشباب والشابات، التي أقيمت في الصين تايبيه، بعد فوز منتخب الشباب على هونج كونج 12-5 في النهائي، فيما تغلب منتخب الشابات على الهند 10-7.

وكان منتخب الشابات «حامل اللقب» عبر نصف النهائي على حساب هونج كونج 17-0، والتعادل مع تايلاند 5-5، وواجه الهند في النهائي، وحسمه منتخبنا اللقاء لمصلحته 10-7.

واقتنص منتخب الشباب اللقب «وصيف النسخة الماضية»، حيث تصدر المجموعة الأولى، وفي نصف النهائي تغلب على الهند 37-0، وهونج كونج 12-5، ليظفر باللقب الآسيوي.

وعبّر محمد الزعابي، الأمين العام للاتحاد، عن فخره واعتزازه بجهود جميع عناصر اللعبة، ومجلس إدارة الاتحاد، برئاسة الشيخ محمد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، وصولاً إلى الجهازين الفني والإداري وجميع اللاعبين، والإنجاز الرائع يعكس عملاً دؤوباً وتفاني استمر لسنوات عديدة، ووضع المنتخب على قمة اللعبة آسيوياً.

وأضاف أن الفوز بالبطولتين يحسب لرياضة الإمارات، ويؤكد قدرتنا على حصد الإنجازات، في كل المحافل والبطولات الخارجية، سواء على المستوى القاري أو العالمي.

وأعرب خلدون المليح مدرب منتخب الشباب، عن إعجابه الشديد بأداء اللاعبين في هذه البطولة، مؤكداً أنهم قدموا أداءً رائعاً وأبهروا الجميع من خلال تحقيق الفوز في جميع المباريات.