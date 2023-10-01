شكرا لقرائتكم خبر عن «زعامـة» و«عقـاب» يحسـمان قمـة اليـذاع والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: عصام هجو

أسدل الستار أمس الأحد على الجولة الثالثة من تمهيدي المرموم الذي يقام على تحفة ميادين الهجن العربية في المرموم، تخليداً لذكرى المغفور له بإذن الله، الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، وتحت إشراف وتنظيم نادي دبي لسباقات الهجن، وتنافست هجن أبناء القبائل في سن اليذاع على مدار 16 شوطاً، لمسافة خمسة كيلومترات.

أهدت «زعامة» الزعامة وريادة التوقيت لمالكها عبيد محمد بالضبيعة الكتبي وذلك بعد أن حققت توقيتاً بلغ 7:39:6 دقيقة في تحدي اليذاع البكار المفتوح، كان هو الأفضل في جميع الأشواط.

ونال «عقاب» المملوك لبدر طويرش محمد الوهيبي قمة اليذاع الجعدان في الشوط المفتوح، وكانت «ضن» هي البطلة في التحدي الرئيسي لليذاع البكار المفتوح لمالكها سعيد راشد مسلم العمري.

وفازت عزبة فيصل راشد طالب آل شريم المري عبر «تيار» برابع الأشواط لليذاع الجعدان المفتوح.

وفي الجولة الصباحية لمسافة 4 كيلومترات، فاز «أدب» بألوان شعار سعود يوسف غانم محمد أهلي في التحدي الرئيسي للقايا البكار المفتوح، وهيمن «المتحد» بالشعار المتحدي المملوك لسالم سعيد منانة الكتبي على القمة في ثاني الأشواط للقايا الجعدان المفتوح.

وتألق شعار محفوظ خميس علي الجنيبي من خلال الشوط الثالث للقايا البكار المفتوح عبر «الظبي»، وأهدى «مبلش» مالكه حمد عبيد بالحلوس العامري صدارة اللقايا الجعدان في الشوط المفتوح الرابع، وكان التوقيت الأفضل في جميع الأشواط من نصيب «الفارس» لمحمد نايع سالم النعيمي وذلك في الشوط السادس للقايا الجعدان وبلغ 5:57:6 دقيقة.