شكرا لقرائتكم خبر عن القوس والسهم يعبر تصفيات «آسياد هانغتشو» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - هانغتشو: أحمد جمال الدين

نجح منتخب الإمارات الوطني للقوس والسهم في التأهل إلى الأدوار الإقصائية، عقب تحقيق أرقام التأهل في مرحلة التصفيات التمهيدية ضمن منافسات دورة الألعاب الآسيوية الـ19 التي تستضيفها مدينة هانغتشو الصينية.

وحصد عبد الله الكتبي 629 نقطة في مسابقة القوس المحدب التي شارك فيها 84 لاعباً محققاً المركز الـ37، ليتأهل رفقة 50 لاعباً إلى الدور المقبل، كما تأهلت كذلك كل من آمنة العوضي، وجومانة النجار إلى الدور الإقصائي بمسابقة القوس المركب، حيث حققت الأولى المركز الـ35 برصيد 669 نقطة، فيما حصدت الأخيرة 625 نقطة في المركز الـ50.

واستطاع عبد الله الكتبي كسر رقمه الشخصي السابق في النسخة الخامسة من دورة ألعاب التضامن الإسلامي بقونية برصيد 627 نقطة، كما نجحت آمنة العوضي في كسر رقمها كذلك برصيد 654 نقطة الذي تحقق عند مشاركتها في بطولة العالم للشباب بإيرلندا.

كما تأهل محمد صالح مبارك إلى دور الـ32 عقب تحقيق 667 نقطة، كما تأهلت إلى دور الـ32 كل من عائشة آل علي برصيد 618 نقطة، وحصة العوضي برصيد 538 نقطة.

وقال عبد الله الكتبي لاعب منتخب القوس والسهم إن المنافسة في دورة الألعاب الآسيوية صعبة، نظراً لمشاركة العديد من الأبطال العالميين والأولمبيين، ما يشكل فرصة ممتازة للاعبين للاحتكاك معهم وتحسين قدراتهم، وأضاف: «على الصعيد الشخصي نجحت في كسر رقمي السابق، وأتطلع إلى أن أستمر في تقديم مستويات جيدة، وأتمكن من التأهل إلى الأدوار المتقدمة وتحقيق ميدالية للإمارات».

المركز الرابع

واحتلت الإمارات المركز الرابع عربياً بجدول الترتيب العام لدورة الألعاب الآسيوية مع نهاية اليوم التاسع برصيد 6 ميداليات ملونة في المركز الـ20 بالجدول، وعززت البحرين موقعها في المرتبة الأولى عربياً عقب حصد 4 ذهبيات وفضية و3 برونزيات بإجمالي 8 ميداليات جاءت جميعها في ألعاب القوى.

واختتم المنتخب الوطني للرماية مشاركته بدورة الألعاب من خلال مسابقة التراب للرجال التي شارك فيها الثنائي يحيى المهيري محققاً المركز الـ27 برصيد 112 نقطة من أصل 125، ووليد العرياني في المركز الـ36 برصيد 108 نقاط، إذ بلغ إجمالي عدد الرماة المشاركين 41 رامياً.

كما اختتمت الرامية عائشة إلياسي التي سجلت الظهور الأول للإمارات برماية التراب للسيدات في دورات الألعاب الآسيوية مشاركتها في المركز الـ25 برصيد 92 نقطة.

ألعاب القوى

وأنهت فاطمة الحوسني لاعبة منتخبنا الوطني لألعاب القوى مسابقة قذف القرص في المركز الثامن محققة أفضل محاولة لها بمسافة 40 متر من أصل 6 محاولات.

ويستكمل منتخبنا الوطني للقوس والسهم اليوم الاثنين مشاركته عن طريق عبد الكتبي في مسابقة القوس المحدب، فيما تشارك كل من آمنة العوضي وجومانة النجار في مسابقة القوس المركب.

كما يواصل منتخبنا الوطني للشطرنج الاثنين مشاركته حين يخوض منافسات الجولة الرابعة للفرق، عقب تحقيق الفوز الأول في الجولة الثالثة بنتيجة 2.5 - 1.5 على منتخب كوريا الجنوبية، بمشاركة عنود بشكردي، ووافية المعمري، وموزة المنصوري، وعائشة المعيني، وروضة السركال، حيث خسر المنتخب من كازاخستان وهونغ وكونغ في الجولتين الأولى والثانية ويتبقى للمنتخب 4 جولات بواقع جولة واحدة يومياً حتى السابع من أكتوبر.

ويصل منتخبنا الوطني للكاراتيه اليوم إلى هانغتشو للمشاركة في منافسات الدورة، ويضم المنتخب اللاعبات سارة العامري، فاطمة خصيف، وحوراء العجمي، إلى جانب اللاعب سليمان الملا، ويشارك جميعهم في منافسات «الكوميتيه».

زيارة

زار حسين بن إبراهيم الحمادي سفير دولة الإمارات لدى جمهورية الصين الشعبية، يرافقه، مهند سليمان النقبي القنصل العام لدولة الإمارات في شنغهاي، وفارس محمد المطوع، الأمين العام للجنة الأولمبية الوطنية مقر قرية الرياضيين بهانغتشو، إذ تفقد منشآت القرية ومرافقها والخدمات المقدمة للوفود الرياضية، لاسيما المتعلقة منها بالإقامة والتنقل وحضور الاجتماعات اليومية للطواقم الفنية والطبية والإدارية.

وأكد الحمادي أهمية مشاركة الدولة في دورة الألعاب الآسيوية الـ19 بهانغتشو من أجل الاستمرار في تعزيز سمعة الدولة، وترسيخ مكانتها على خريطة الرياضة العالمية، إضافة إلى ترجمة دعم القيادة الرشيدة إلى نتائج ملموسة ومشرفة في ميادين التنافس الرياضي.

وأعرب الحمادي عن ثقته في أداء ومستوى الرياضيين الإماراتيين بإظهار مستوى عالٍ من المنافسة والتميز في هذه الدورة الرياضية المهمة.