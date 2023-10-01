شكرا لقرائتكم خبر عن الشارقة يقابل الفيصلي الأردني بطموح الفوز الأول والان نبدء باهم واخر التفاصيل

يتطلع الشارقة إلى الفوز وحده، عندما يلاقي الفيصلي الأردني الساعة الثامنة من مساء اليوم في الاستاد البيضاوي ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثانية من دوري أبطال آسيا.وعاد الشارقة من الدوحة بتعادل سلبي أمام السد القطري في الجولة الأولى، في حين خسر الفيصلي أمام ناساف الأوزبكي 0-1 في عمان.

كـــوزمين: الخسارة أمام العين ليست خيبة أمل

وسيكون أي تعثر للفريقين مكلفاً، ولاسيما مع تغيير نظام التأهل إلى دور الـ16 الذي يصعد إليه بطل كل مجموعة،إلى جانب أفضل ثلاثة فرق حاصلة على المركز الثاني في مجموعات غرب آسيا الخمس.

وسيحاول الشارقة مصالحة جمهوره بعدما خسر أمام العين 2-3 الخميس الماضي، وكانت الهزيمة الثانية بعد مرور أربع مراحل من دوري أدنوك للمحترفين، ليبتعد بفارق 6 نقاط عن المتصدر.

من جهته،أكد الروماني كوزمين مدرب الشارقة أن «الملك» لا يشعر بخيبة أمل بعد خسارته أمام العين في الدوري، لأنه لعب بشكل جيد، ولم يفز لأنه لم يحول الفرص الكثيرة التي سنحت له إلى أهداف.

ورد كوزمين على سؤال إذا كان يشعر بخيبة أمل بعد السقوط أمام العين، قبل مباراة الشارقة والفيصلي: «عفواً نحن لا نعتبر الخسارة أمام العين خيبة، لأننا لعبنا بطريقة أكثر من رائعة وأكثر من جيدة وقدمنا بشكل ممتاز، وقلت من قبل إننا لم نخسر لأننا سيئين،بل خسرنا لأننا لم نسجل وأتمنى أن نوفق في الاستمرار بنفس طريقة اللعب التي قدمناها في المباراة الأخيرة». وعن لقاء الفيصلي، قال كوزمين: «نحترم فريق الفيصلي الذي شاهدت له مباريات عديدة وسوف نواجه فريقاً مميزاً يمتاز بطول لاعبيه، واللعب الطويل، وأيضاً يملك مدرباً جيداً( التونسي غازي الغرايري الذي سبق له العمل في دوري الإمارات)». وأضاف:«انطباعي أكثر عن جيد عن المنافس ودائماً المباريات الآسيوية لها خصائص متفردة».

ورداً على السؤال الخاص بكيفية تجاوز ضغط المباريات قال: «بطبيعة الحال هذه البطولة الآسيوية بطولة كبيرة جداً، ويجب أن نكون جاهزين لها بدرجة عالية، وبغض النظر عن بعض المشاكل المعروفة التي نعانيها فهناك أمور بسيطة سنحاول السيطرة عليها».

