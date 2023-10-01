الأخضر الأولمبي يودع دورة الألعاب الآسيوية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ودع المنتخب السعودي الأولمبي منافسات كرة القدم في دورة الألعاب الآسيوية المقامة في هانجتشو الصينية «الآسياد»، بخسارته أمام أوزبكستان (1-2)، أمس في الدور ربع النهائي.

وتقدم المنتخب الأوزبكي بهدف عن طريق اللاعب “سايدازامات ميرسايدوف” في الدقيقة الـ24 من عمر المباراة، معلنا عن الفرحة الأولى في اللقاء.

وعندما كان الشوط الأول في طريقه للانتهاء، استطاع المنتخب الأوزبكي تسجيل هدف جديد ثان، عن طريق أليشر محمدوف في الدقيقة الـ44 لينتهي الشوط بهدفين نظيفين.

وتمكن المنتخب السعودي من تقليل الفارق، وتسجيل هدفه الوحيد في الدقيقة الـ67 عن طريق اللاعب محمد مران، وللأسف لم يكن هذا الهدف كافيا لعودة المنتخب السعودي في اللقاء، وانتهت المباراة بهدفين لهدف.

وبهذه النتيجة استطاع المنتخب الأوزبكي التأهل إلى الدور نصف للنهائي من البطولة، بينما المنتخب الأولمبي للسعودي ودع البطولة، وانتهى حلم التأهل إلى أولمبياد باريس 2024.