القادسية يصطدم بمواجهة الجبلين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تستأنف منافسات دوري يلو للدرجة الأولى لكرة القدم مساء اليوم عقب فترة التوقف الثانية هذا الموسم، والتي استمرت نحو 13 يوما، حينما تفتتح الجولة الـ7 من المسابقة عبر 3 مواجهات، تحمل الإثارة والتحدي بحثا عن صدارة الدوري، في ظل التقارب النقطي بين أندية المقدمة.

وفيها يستقبل القادسية ضيفه الجبلين على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية في الخبر.

ويأتي القادسية في صدارة الترتيب بـ16 نقطة، فيما يأتي الجبلين خامسا بـ13 نقطة.

وفي حفر الباطن، يلتقي القيصومة مع نظيره العروبة على ملعب نادي الباطن، ويحتل القيصومة المرتبة الـ17 من نقطتين، بينما يحتل العروبة وصافة الترتيب بـ15 نقطة.

ويحتضن ملعب التعليم في عنيزة موقعة ديربي عنيزة، بين فريقي النجمة والعربي.