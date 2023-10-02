شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يصل القاهرة بعد تحقيق المركز الرابع فى بطولة الدوحة لكرة السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت منذ قليل بعثة فريق سلة الزمالك إلى القاهرة قادمة من قطر بعد انتهاء المشاركة فى بطولة الدوحة الدولية والتى حقق خلالها الفريق المركز الرابع.

وخسر فريق كرة سلة الزمالك أمام نظيره الأهلى الليبى فى مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع فى بطولة الدوحة الدولية لكرة السلة رجال بنتيجة 82/79، وحقق الفريق الليبى برونزية البطولة.

وكان نادي الزمالك قد تأهل إلى الدور نصف النهائي لبطولة الدوحة الدولية، بعدما احتل الفريق المركز الأول في المجموعة الثانية، بعد الفوز على كل من: الأهلي الليبي وميرالكو بواتس الفلبيني والعربي الكويتي.

وأقيمت البطولة بمشاركة 8 فرق، هى: الزمالك المصري - الحكمة البناني - بيروت البناني - الفتح المغربي - ميرالكو بواتس الفلبيني - دجله العراق - العربي الكويتي - الأهلي الليبي.