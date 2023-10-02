شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد رفعت: أتمنى العودة لمنتخب مصر.. وهدفنا حصد بطولة مع فيوتشر هذا الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أحمد رفعت، مهاجم فريق فيوتشر، أنه يسعى مع فريقه لحصد بطولة هذا الموسم، في ظل صعوبة المنافسة على بطولة الدورى الممتاز ولكن هناك 3 بطولات أخرى سوف ننافس عليهم.

وقال أحمد رفعت، خلال تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورت 1 مع الإعلامى سيف زاهر: "أتمنى العودة إلى منتخب مصر، ولكن تركيزى حاليا مع فريق فيوتشر حيث التركيز حاليا في مباريات الدورى الممتاز والانتظار دورى المجموعات من بطولة الكونفدرالية الأفريقية".

وتأهل فريق مودرن فيوتشر إلى دورى المجموعات من عمر بطولة الكونفدرالية الأفريقية، عقب الفوز على نظيره سينجيدا التنزانى بنتيجة 4 / 1، وتصبح النتيجة 4 / 2 ذهابا وإيابا.

أحرز أهداف فريق مودرن فيوتشر كل من: أحمد عاطف فى الدقيقة 5، وأحمد رفعت فى الدقيقة 53، وعمر كمال عبد الواحد فى الدقيقة 68، وسجل ناصر ماهر الهدف الرابع فى الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع، بينما جاء هدف سينجيدا التنزاني الوحيد عن طريق معروف تشاكى فى الدقيقة 28.