شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الأحد 1 / 10 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأحد 1 / 10 / 2023 العديد من الأخبار المهمة، أبرزها: تغريم الإسماعيلى 20 ألف جنيه.. وإيقاف لاعبىّ إنبى وبلدية المحلة مباراة واحدة.

تغريم الإسماعيلى 20 ألف جنيه.. وإيقاف لاعبىّ إنبى وبلدية المحلة مباراة واحدة

أصدرت رابطة الأندية المحترفة عقوبات الجولة الثانية من بطولة دوري نايل، وذلك طبقا لقائمة العقوبات بلائحة المسابقات عن موسم 2023-2024.

صلاح محسن يؤدي المرحلة الأخيرة من التأهيل ويخضع لفحص طبي

يواصل صلاح محسن مهاجم الأهلي أداء المرحلة الأخيرة من برنامج التأهيل الذي يخضع له في الوقت الحالي للتعافي من الإصابة بشد خفيف في العضلة الخلفية والذي تعرض له قبل مباراة سان جورج الإثيوبي الأخيرة في دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا.

إيقاف مترجم الزمالك 4 مباريات بعد تقرير أمين عمر.. وتغريم المقاولون 20 ألف جنيه

أصدرت رابطة الأندية المحترفة عقوبات الجولة الثانية من بطولة دوري نايل، وذلك طبقا لقائمة العقوبات بلائحة المسابقات عن موسم 2023-2024.

فيوتشر يتأهل لدور المجموعات بالكونفدرالية بعد الفوز على سينجيدا 4/1

تأهل فريق مودرن فيوتشر إلى دورى المجموعات من عمر بطولة الكونفدرالية الأفريقية عقب الفوز على نظيره سينجيدا التنزانى بنتيجة 4 / 1، وتصبح النتيجة 4 / 2 ذهاباً وإياباً.

اتحاد الكرة يخاطب سيراليون لمواجهتها فى تصفيات المونديال بالقاهرة

خاطب اتحاد الكرة، برئاسة جمال علام، اتحاد الكرة في سيراليون لخوض مباراتهم مع الفراعنة، المقرر لها في الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم، في الفترة من 13 إلى 21 نوفمبر المقبل، بالقاهرة.

مصر تفوز على ألمانيا وتتأهل لنصف نهائي كأس العالم لكرة القدم للصم فاز منتخب كرة القدم للصم على نظيره ألمانيا بنتيجة 4-3 فى ربع نهائي بطولة كأس العالم التى تقام بماليزيا، وتأهل الفراعنة إلى نصف نهائي البطولة.

فاركو لـ"الخليج 365": اكتفينا بـ3 شكاوى ضد القلاوى.. ونطالب بالعدالة التحكيمية

كشف عاطف حنفى، مدير الكرة بنادي فاركو، عن تقديم 3 شكاوى لرابطة الأندية ولجنة الحكام واتحاد الكرة ضد واقعة الحكم حمادة القلاوي في مباراة المصري الأخيرة بالدوري، والتي تغاضى فيها الحكم عن احتساب ضربة جزاء لصالح فاركو، اتفق على صحتها جميع المحليين والخبراء.