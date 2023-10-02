شكرا لقرائتكم خبر عن الرابطة تستقر على إقامة بطولة كأس الرابطة أثناء منافسات أمم أفريقيا.. رسميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن عامر حسين، عضو اتحاد الكرة والمشرف على المسابقات، عن إقامة بطولة كأس الرابطة في الموسم الجاري أثناء مشاركة منتخب مصر الأول في بطولة الأمم الأفريقية بكوت ديفوار، خلال يناير وفبرايرا من العام المقبل.

وقال عامر حسين، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج جمهور التالتة، المُذاع على فضائية أون تايم سبورتس2، اليوم، إن الرابطة اختارت هذا التوقيت لتكون الرابطة أشبه بفترة إعداد للفرق والأندية خلال فترة التوقف.

وأضاف عامر حسين، إن نهاية الدوري ستكون 30 يوليو، وذلك في ضوء الارتباطات الموجودة، مطالبا الجماهير بالالتزام بالتشجيع المثالي حتى نستعيد جمال المدرجات ومواصلة السير بشكل تصاعدي في استعادة الجماهير.

ووضعت رابطة الأندية 5 معايير لحسم التأهل من دور المجموعات في بطولة كأس الرابطة، المقرر انطلاقها في الفترة المقبلة بمشاركة 18 فريقا، هم جميع أندية الدوري الممتاز.

ونصت لائحة البطولة في نسختها الجديدة على العودة لفارق النقاط، ثم المواجهات المباشرة ثم فارق الأهداف ثم الأعلى تهديفًا وأخيرا اللجوء لقرعة حال التساوي في كل ما سبق.

استقرت رابطة الأندية المحترفة، برئاسة أحمد دياب، على إقامة النسخة المقبل من بطولة كأس الرابطة بنظام الثلاث مجموعات، بدلا من نظام خروج المغلوب الذى اعتمدته الرابطة في النسخة الماضية.

وقررت الرابطة في لائحة الموسم الجديد مشاركة الأندية الثمانية عشرة للدوري في كأس الرابطة، على أن يتم تقسيمها على ثلاث مجموعات بواقع 6 فرق في كل مجموعة.

وكان نظام المجموعات الثلاث هو المعتمد في أول نسخة من البطولة من العام قبل الماضي، والذي تُوج بلقبها فيوتشر، بينما تغير نظام المسابقة لخروج المغلوب في النسخة الماضية والتي توج بها سيراميكا.