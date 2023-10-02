شكرا لقرائتكم خبر عن شكرى نجيب يعود لتدريبات فاركو بعد التعافى من الإصابة والان مع تفاصيل الخبر
وغاب شكرى نجيب عن تشكيل فاركو أمام المصري الذى ضم في حراسة المرمى: محمد شيكا، في خط الدفاع: جيفرسون إنكادا – عبدالله بكري – محمود البدري – عزمي غومة، في خط الوسط: محمود جهاد – كينجسلاي سوكاري – أحمد البحراوي – رزقي حمرون، في خط الهجوم: عمرو وردة – سيف تيري.
كما غاب عن مقاعد الاحتياط في تلك المباراة والتي ضمت: محمود السيد، محمود عماد، جابر كامل، محمد فخري، أحمد عوض، أحمد الصغيري، أحمد شريف، عمرو جمال، أحمد فؤاد.
ويستعد فاركو لمواجهة سيراميكا في الجولة الثالثة من الدوري، وهو اللقاء المقرر له يوم الجمعة المقبل، وهي المواجهة التي يعول عليها المدرب البرتغالي برونو رومارو لتصحيح المسار ومغادرة قاع الدوري.
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