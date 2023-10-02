شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلى اليوم الأحد 1 / 10 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد النادي الأهلى اليوم الأحد 1/ 10 / 2023 العديد من الأحداث المهمة، سواء فيما يخص الفريق الكروي أم باقي الفرق الرياضية، وأهم الأحداث التي تهم مشجعي القلعة الحمراء.

ينتظم المغربي رضا سليم، لاعب الأهلي، في مران فريقه الجماعية بدءا من غد الإثنين، بعد شكواه من الإصابة بكدمة في الركبة، وغيابه عن المشاركة في مباراة سان جورج الإثيوبي الأخيرة في دور الـ32 لبطولة كأس مصر. ومن المقرر أن يكون رضا سليم جاهزا من الناحية الطبية لمباراة إنبي، ولكن قرار مشاركته سيكون وجهة نظر مارسيل كولر المدير الفني، الذي سيحدد دخول اللاعب لقائمة المباراة أو استمرار غيابه.

أعلن خالد العوضي، مدير النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، عن التعاقد مع سيف عابد، للانضمام إلى صفوف الفريق الأول للكرة الطائرة «رجال» بالنادي بداية من الموسم الجديد. وأوضح أن اللاعب وقّع على عقود الانضمام إلى النادي لمدة 4 مواسم قادمة، في إطار تدعيم صفوف الفريق، من أجل المنافسة على الفوز بكل البطولات خلال الفترة القادمة.

يواصل صلاح محسن مهاجم الأهلي أداء المرحلة الأخيرة من برنامج التأهيل الذي يخضع له في الوقت الحالي للتعافي من الإصابة بشد خفيف في العضلة الخلفية والذي تعرض له قبل مباراة سان جورج الإثيوبي الأخيرة في دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا. ويغيب صلاح محسن عن مباراة الأهلي أمام إنبي يوم الأربعاء المقبل في نصف نهائي كأس مصر بسبب عدم الجاهزية الطبية، فيما يتحدد موقفه من مباراة الإسماعيلي بالدوري في وقت لاحق.

يدرس مسئولو النادي الأهلي إرسال التقارير والفحوصات الطبية الخاصة بأكثر من لاعب بالفريق للخبير النمساوي كريستيان فينك الذي يقوم بعلاج وإجراء جراحات للاعبي الأهلي المُصابين على مدار السنوات الأخيرة. وينوي الأهلي إرسال فحوصات محمود متولي مدافع الفريق للخبير النمساوي بعدما عانى اللاعب من إصابات مُتتالية الفترة الماضية أخرها في العضلة الأمامية حرمته من تدريبات ومباريات الفريق الأخيرة.

يعود مروان عطية لاعب خط وسط النادى الأهلى للظهور فى التشكيل الأساسى لفريقه بداية من مواجهة إنبى المقبلة بعدما جلس اللاعب بديلاً فى مباراة سان جورج الإثيوبى من أجل منحه قسطًا من الراحة. وشارك أحمد نبيل كوكا بجوار المالى أليو ديانج فى خط وسط الأهلى أمام بطل إثيوبيا بينما استقر كولر على عودة مروان عطية للظهور فى التشكيل الأساسى فى مباراة إنبى على حساب أحمد نبيل كوكا.

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