الامارات | براءة كريم بنزيما من تهمة هروب أحد اللاعبين الأجانب بالدوري السعودي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تداولت مواقع عربية خبرا نشره موقع "سعودي سبورت" عن هروب أحد اللاعبين الأجانب من الدوري السعودي بشكل مفاجئ دون الكشف عن أي تفاصيل خاصة باللاعب أو النادي الذي هرب منه.

ووفقا للموقع الذي لم يذكر أي تفاصيل خاصة بالأزمة التي من الممكن أن يتم الكشف عنها قريبا، فإن هناك لاعب أجنبي يرفض إكمال الموسم الحالي رغم مشاركته في الجولات الماضية بشكل أساسي.

وأشار الموقع إلى أن المصادر لم تكشف حتى الآن عن هوية اللاعب أو هوية النادي الذي يلعب له.

حيث من المتوقع أن تكشف الساعات التالية عن مزيد من التفاصيل التي تخص الأزمة، واللغز الذي يشغل عشاق الدوري السعودي منذ ساعات.

ويذكر أن الدوري السعودي يشهد أقوى موسم في تاريخه بتدفق نجوم العالم إلى البطولة وقد بدأها البرتغالي كريستيانو رونالدو، قبل أن يشهد الموسم الحالي تواجد نجوم عالميين على رأسهم الفرنسي كريم بنزيما، والبرازيلي نيمار، والسنغالي ساديو ماني وغيرهم العشرات من نجوم الدوري الإنجليزي.

ومن جانب أخر كشفت تقارير صحفية سعودية عن أخر تطورات أزمة غياب كريم بنزيما نجم نادي الاتحاد والتقارير الصحفية التي أشارت إلى رحيله عن الفريق.

وأكدت صحيفة "الميدان الرياضي" السعودية، أن كريم بنزيما نجم نادي الاتحاد، يتواجد في جدة هو وأسرته خلال الوقت الحالي، ولا صحة لمغادرته إلى بلاده فرنسا وإنهاء عقده مع العميد.