مصدر في الزمالك يكشف حقيقة وصول عرض لأوسوريو

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك حقيقة وصول عرض من أحد المنتخبات للتعاقد مع الكولومبي خوان أوسوريو المدير الفني للفريق خلال الفترة الحالية.

أوضح المصدر، في تصريحات خاصة لموقع "الخليج 365": ما يتردد عن وجود عرضا من أحد المنتخبات أو الفرق للتعاقد مع أوسوريو غير صحيح.

أضاف المصدر: أوسوريو لم يتواصل مع مسئولي الزمالك لأخبارهم بوجود عرض لتدريب أحد المنتخبات ولديه عقد مع النادي وملتزم به.

وأتم: المدرب ملتزم مع الزمالك، ويقود الفريق بكل جدية، ونجحنا في التأهل لدور المجموعات من بطولة الكونفدرالية الأفريقية، ولدينا مواجهات هامة في الدوري ولا نلتفت لهذه الشائعات.