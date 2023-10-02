شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى وشبيبة كينشاسا فى بطولة أفريقيا لرجال اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى مع نظيره شبيبة كينشاسا الكونغولى، اليوم الإثنين، فى إطار ثالث مواجهاته ببطولة أفريقيا لأندية التى تستضيفها الكونغو برازافيل بعد الفوز فى أولى المواجهتين.

ويسعى الأهلى إلى تحقيق العلامة الكاملة بعد الفوز على فاب الكاميرونى 33 / 18 فى أولى المواجهات و بى إم سى الكونغولى بنتيجة 37 / 24 فى ثاني اللقاءات.

ويترأس البعثة خالد العوضي مدير النشاط الرياضي، ويضم فريق «رجال يد الأهلي» كلا من: عبد الرحمن طه - محمد إبراهيم - عبد الرحمن علي «فيصل»- إبراهيم المصري - محمد مجدي - نبيل شريف - أحمد خيري - سيف هاني «فوكس» - أحمد راضي - محسن رمضان - محمد لاشين - ياسر سيف - أحمد عادل - عمر خالد «كاستيلو» - عمر سامي - أحمد هشام «سيسا» - عبد العزيز إيهاب «زيزو» - محمود عبد العزيز «جدو» - راضي محمد راضي.