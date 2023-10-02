شكرا لقرائتكم خبر عن إمام ومروان وديانج يقودون خط وسط الأهلى أمام إنبى فى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، على الدفع بالثلاثي مروان عطية وإمام عاشور وأليو ديانج، لقيادة وسط الفريق الأحمر في مباراته ضد إنبي يوم الأربعاء المقبل في الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر.

وغاب مروان عطية وديانج عن المشاركة الأساسية في مباراة سان جورج الإثيوبي بإياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال ضمن سياسة التدوير التي يتبعها الجهاز الفني، فيما شارك إمام أساسيا في المباراة وتم استبداله في الشوط الثاني.

ويرغب كولر في عودة أبرز العناصر الأساسية في تشكيل الأهلي أمام إنبي بالكأس، باعتبارها مباراة مهمة ويرغب في حسم الصعود إلى مباراة نهائي الكأس.

ويدرس مسئولو النادي الأهلي إرسال التقارير والفحوصات الطبية الخاصة بأكثر من لاعب بالفريق للخبير النمساوي كريستيان فينك الذي يقوم بعلاج وإجراء جراحات للاعبي الأهلي المُصابين على مدار السنوات الأخيرة.

وينوي الأهلي إرسال فحوصات محمود متولي، مدافع الفريق للخبير النمساوي، بعدما عانى اللاعب من إصابات مُتتالية الفترة الماضية آخرها في العضلة الأمامية حرمته من تدريبات ومباريات الفريق الأخيرة.

وتأتي هذه الخطوة من أجل الاطمئنان على متولي الذي يواصل أداء برنامجه التأهيلي بعد إصابته بشد في العضلة الأمامية، قبل بداية الموسم الحالي وابتعاده عن المشاركة رفقة فريقه في المباريات، حيث يرغب الأهلي في معرفة جاهزية اللاعب للمباريات، حيث اقتربت عودته للمشاركة مع الفريق بشكل تدريجي.