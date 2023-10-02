الامارات | توب 5

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 02 أكتوبر 2023

شهدت قائمة «توب 5» للجولة الرابعة من دوري أدنوك للمحترفين تفوقاً كبيراً لشباب الأهلي في صدارة التقييم الأسبوعي، وفقاً لاختيارات مجموعة من فريق «الإمارات اليوم» المختصين بالشأن الرياضي، مع الأخذ بآراء ومشاركات الجمهور، إذ حصل كل من: جمهور العين ويحيى الغساني وحسن حمزة وساراجوسا وغابياديني على لقب الأفضل في الجولة المنصرمة.

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