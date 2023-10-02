الامارات | توب 5

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شكرا لقرائتكم خبر عن توب 5 والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 02 أكتوبر 2023
شهدت قائمة «توب 5» للجولة الرابعة من دوري أدنوك للمحترفين تفوقاً كبيراً لشباب الأهلي في صدارة التقييم الأسبوعي، وفقاً لاختيارات مجموعة من فريق «الإمارات اليوم» المختصين بالشأن الرياضي، مع الأخذ بآراء ومشاركات الجمهور، إذ حصل كل من: جمهور العين ويحيى الغساني وحسن حمزة وساراجوسا وغابياديني على لقب الأفضل في الجولة المنصرمة.
للإطلاع على القائمة، يرجى الضغط على هذا الرابط.
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