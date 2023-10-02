الامارات | انطلاق النسخة الـ 14 لدوري «هوكي الجليد» اليوم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق اليوم منافسات النسخة 14 من دوري الإمارات لهوكي الجليد، والذي ينظمه نادي أبوظبي للرياضات الجليدية، تحت مظلة اتحاد الإمارات للرياضات الشتوية. ويشارك في هذه النسخة ستة فرق هي: «ستورمز أبوظبي» و«ذيبز العين» و«شاهين» و«غالاكسي»، و«مايتي كاملز» و«وايت بيرز».

وتنطلق المسابقة في صالة أبوظبي للتزلج في مدينة زايد الرياضية بالمباراة بين فريقي «شاهين» و«مايتي كملز»، وتقام غداً مباراة «ستورمز أبوظبي» و«غالاكسي» بصالة أبوظبي للتزلج، وتختتم لقاءات الأسبوع الأول الخميس بلقاء «ذيبز العين» و«وايت بيرز» في صالة «دبي مول».

وتقام المسابقة بنظام دوري من دورين بين الفرق الستة، مع فترة توقف خلال الإجازات الشتوية، ويتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى إلى التصفيات النهائية لخوض الدورين نصف النهائي والنهائي لتحديد البطل في الأسبوع الأخير من مارس 2024. وأكد المدير التنفيذي لنادي أبوظبي للرياضات الجليدية،

حمد عبيد الشرياني، استمرار تنظيم البطولة، بدعم القيادة الرشيدة، ومجلس أبوظبي الرياضي.

وأضاف في تصريح صحافي: «نتطلع إلى أن يكون هذا الموسم خطوة جديدة في طريق نشر وتوسيع قاعدة رياضة هوكي الجليد، ودعم مسيرة اللعبة لتحقيق الأهداف والتطلعات، ونجاح الفرق في استقطاب عدد من اللاعبين الجدد بمستويات فنية عالية، بما يصب في مصلحة المنتخب للمنافسة عالمياً».