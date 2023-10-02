الامارات | العروبة يحافظ على صدارة «الهواة» بالعلامة الكاملة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز العروبة أمس، بملعبه على الفجيرة 2-1، ضمن منافسات الجولة الرابعة لدوري الدرجة الأولى، إذ سجل للفائز البرازيلي سايمون دي باروس في الدقيقة 90، والإيفواري محمد ديوب 90+6، وسجل للفجيرة الجزائري حمزاوي 70، ليتصدر العروبة بـ12 نقطة، بينما للفجيرة 4 نقاط.

وفاز التعاون بملعبه على الرمس 2-0، سجلهما الإيفواري بيني عبيد، والبحريني السيد محمد، ليصبح رصيد التعاون 8 نقاط في المركز الرابع، بينما للرمس ثلاث نقاط.

ووضع فريق يونايتد إف سي حداً لانتصارات دبا الفجيرة وهزمه 2-1، إذ سجل للفائز عيسى مروان وأبوبكر كاراموكو، وسجل لدبا الفجيرة البرازيلي واندرسون، ليبقى رصيد يونايتد 7 ودبا الفجيرة 6.

وتعادل الجزيرة الحمراء مع العربي 3-3، حيث سجل للجزيرة الحمراء إسماعيل خالد وعلي صنقور والأرجنتيني بريان، بينما سجل للعربي البرازيلي اديلتون جونيور وحمد محمد (هدفين)، ليصيح للعربي 8 نقاط، وللجزيرة الحمراء 5 نقاط.