الامارات | علي عيسى يخوض تحدي بطولة العالم للدرّاجات المائية اليوم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يخوض بطل الدرّاجات المائية علي عيسى آل علي، متسابق فريق (بي آند أو ماريناز) منافسات بطولة العالم 2023، التي تقام تحت مظلة الجمعية العالمية للدرّاجات المائية (آي جي إس بي أيه) في بحيرة هافاسو بولاية أريزونا الأميركية بداية من اليوم وحتى الأحد المقبل. ويشارك البطل الصاعد في منافسات (واقف أشبال تحت 12 سنة) للمرة الأولى في التجمع الرياضي الكبير، الذي يضم نخبة الأبطال العالميين في هذه الرياضة من مختلف قارات العالم، بدعم كبير من أكاديمية (مراسي بي آند ماريناز)، وبإشراف فني مباشر من والده عيسى آل علي، بطل العالم في الزوارق السريعة.

ويتطلع علي لوضع بصمة في المنافسات المرتقبة في أميركا، وذلك بعدما خضع لبرنامج تأهيلي طويل خلال الفترة الماضية، وشارك في العديد من البطولات محلياً وخارجياً، حيث يتصدر حالياً منافسات بطولة الشارقة الدولية في منافسات (واقف ناشئين جي بي 3.2)، فيما كان له حضور متميز في بطولة بولندا الدولية التي أحرز فيها المركز الثاني في أول ظهور له خارج الدولة.

وأكد عيسى آل علي، مدرب البطل الصاعد (علي)، أن «الفريق وصل إلى بحيرة هافاسو بعد رحلة طويلة، حيث حرص على التوجه مبكراً، من أجل التأقلم على الأجواء وإجراء معسكر تدريبي قصير قبل بدء المنافسات، وخاض مراحل منافسات الأشبال التي تشمل ثلاث جولات على مدار يومين».