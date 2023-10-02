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الامارات | استقبال حافل لمنتخب الرماية لأصحاب الهمم بعد إنجازات بطولة العالم

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دبي - وام 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عادت بعثة منتخب الرماية لأصحاب الهمم إلى الإمارات، بعد مشاركتها في بطولة العالم للرماية البارالمبية، التي أقيمت في بيرو من 21 إلى 28 سبتمبر الماضي.

وتكللت جهود المنتخب بحصول عائشة المهيري على بطاقة التأهّل لدورة الألعاب البارالمبية «باريس 2024»، بعد أن حققت الرقم المؤهل في مسابقة 10 أمتار (هوائي فئة SH2)، وفاز أحمد بوهليبة بالميدالية البرونزية في مسابقة (التراب مختلط وقوف فئة SG-U) في مشاركته الأولى ببطولة العالم.

وكان في استقبال المنتخب لدى عودته، وفد من اللجنة البارالمبية، تقدمهم ذيبان المهيري، الأمين العام، الذي قدم التهنئة للبعثة على ما حققته. وأعرب عن سعادته بالإنجازين اللذين أكدا أن هناك مستقبلاً واعداً وأجيالاً جديدة تستطيع حصد الألقاب والميداليات والصعود لمنصّات التتويج.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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